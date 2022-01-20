Зрители Fox News призвали Байдена перестать «прижимать» Россию

Предположение президента США Джо Байдена о «российской агрессии» в отношении Украины вызвало негативную реакцию у его соотечественников. Об этом свидетельствуют комментарии зрителей американского телеканала Fox News.

Журналисты в ходе недавней пресс-конференции главы Белого дома попросили его спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины. В этом контексте Байден отметил, что российскому президенту Владимиру Путину «нужно что-то предпринять».

Соотечественники демократа осудили его антироссийскую политику. Некоторые выразили мнение, что их президент уже не в том состоянии, чтобы делать какие-то прогнозы.

«Пора вздремнуть, Джо», — написал интернет-пользователь с ником Wall Zelmak.

«Байден утверждает, что Путину необходимо «что-то предпринять». Так это потому что мы его вынуждаем», — напомнил Vigi Locо.

«То есть, мы прижимали Россию к стене, били, а сейчас пытаемся противодействовать ее ответной реакции… Хватит тыкать в медведя», — возмутился Roy.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не собирается ни на кого нападать, в том числе на Украину. Он также призывал не использовать сообщения о любых перемещениях российских войск в пределах страны как «доказательства» об обратном.