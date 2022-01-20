Крест на Жириновском. Как депутаты гордумы Хабаровска от ЛДПР окунулись в «Единую Россию»

Спустя пять месяцев после победы Михаила Дегтярева на выборах губернатора либерал-демократии в Хабаровском крае заметно поубавилось. Гордуму региональной столицы, на улицах которой еще относительно недавно скандировали «Я/Мы Фургал» и «Дегтярев, уходи», покинули сразу восемь депутатов ЛДПР. О политическом демарше стало известно накануне — соколы Жириновского нашли пристанище в «Единой России», которая вообще не была представлена в городском парламенте. В местной ячейке ЕР такого пополнения будто бы не ждали.

«Пришли к нам в отделение и подали заявление о вступлении»,— заявил прессе глава регионального исполкома ЕР Евгений Солоненко.

Желание вчерашних оппонентов сменить политические цвета, по его словам, стало «неожиданностью», при этом господин Солоненко добавил, что говорить о будущем ЕР в гордуме пока преждевременно — «сначала надо создать фракцию».

Политолог Виталий Иванов в беседе с «Клубом Регионов» выразил мнение, что ЕР приняла бывших ЛДПРовцев, которые избирались в 2018 на волне протестного голосования, не от хорошей жизни. По его словам, пред местным руководством партии власти стоит задача вернуть конкурентное представительство в местном парламенте и в муниципальных ассамблеях. Кадровый голод ощутимо затрудняет эту миссию. В целом изменение баланса политических сил в Хабаровском крае сводится к двум гипотезам.

Первая заключается в публичной активности главного либерал-демократа страны Владимира Жириновского, который в последнее время, кажется, превзошел самого себя по части эксцентричности. Ветерана политических баталий ранее неоднократно подозревали в утрате связи с реальностью, но недавний призыв бомбить Украину в новогоднюю ночь вызвал вымученные улыбки даже у единороссов.

Писатель Александр Проханов, чей имперский дискурс доставил немало моральных страданий либералам, выразил мнение, что Жириновский окончательно растратил традиционную для человека репутацию, навьючил на себя нетрадиционную и ограничил кругозор пределами своего джакузи.

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«Досталось» от Владимира Вольфовича не только украинцам, но и американцам. Недавние угрозы в адрес США с думской трибуны он подытожил жизнеутверждающим пассажем «За победу России в новой войне!». Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предположил, что Жириновский лично возьмется провожать коллег на фронт с гармошкой.

Некоторые опасения за состояние физического здоровья 75-летнего Владимира Вольфовича вызвал его недавний призыв запретить купание в прорубях на Крещение, хотя ранее политик исправно соблюдал зимнюю православную традицию.

Что касается другого специалиста по водным процедурам – ценителя хорошей бани и жирных голубей – Михаила Дегтярева, то его политическую принадлежность эксперты склонны находить скорее номинальной. Некоторые Telegram-каналы уверенно называют воспитанника Жириновского проводником интересов Кремля и ответственным за политическую стабильность на неспокойном Дальнем Востоке.

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Директор экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН» Евгений Чадаев полагает, что новый закон Клишаса-Крашенинникова придаст губернаторам «широчайшие» полномочиями для отстранения от должности любого руководителя муниципального образования. Следовательно станет не так важно, что Дегтярев представляет партию, которая растеряла свое влияние.

Собственно, вокруг соотношения фракций в хабаровской гордуме крутится вторая гипотеза о массовом исходе депутатов ЛДПР. Хабаровск остается одним из немногих городов, жителям которого пока доступны прямые выборы мэра. Но ситуация может измениться в связи с ноябрьскими поправками к краевому законодательству — теперь появился второй способ избрания градоначальника голосами народных избранников. В настоящий момент региональную столицу возглавляет член генсовета ЕР Сергей Кравчук, его полномочия истекают в 2023 году.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края /

Политолог Ростислав Туровский в беседе с «Ъ» расценил вступление бывших либерал-демократов в ЕР, как огромную победу партии власти. Эксперт допустил: в настоящий момент в гордуме Хабаровска формируется новый расклад сил в преддверии выборов мэра, который в окунаться в прорубь пока не боится.