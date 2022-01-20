Посол Бикантов напомнил о причастности группировки 3R к убийству журналистов из России в ЦАР

Боевики, участвовавшие в штурме столицы ЦАР в 2020 году, могут стоять за убийством российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, заявил новый посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов. Таким образом дипломат подтвердил озвученную в начале 2021 года версию о том, что корреспонденты попали в засаду в зоне влияния бандформирования 3R, а именно — на трассе в город Кага-Бандоро.

Трагедия произошла в конце июля 2018 года, на дороге Сибю — Декоа. Группа корреспондентов передвигалась ночью и без сопровождения.

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — заявил Бикантов.

Эта же группировка в составе так называемой «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в 2020 году пыталась взять штурмом столицу республики город Банги. Наступление было остановлено правительственными войсками. Бойцы армии ЦАР, подготовленные российскими инструкторами, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера», не только разгромили террористов на подступах к главному городу страны, но и вернули большую часть территории республики под контроль правительства.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В ходе операции военнослужащие пленили бывшего члена 3R, который и рассказал, что в действительности происходило на месте гибели журналистов в те годы. Фактически эта местность никак не контролировалась властями и была точкой скопления различных бандформирований. Именно на этой дороге проходили встречи главарей группировок, а также устраивались засады. Помимо 3R там же действовали боевики «экс-Селеки», объединившиеся в формирование FPRC.

Россияне были отправлены в африканскую республику «Центром управления расследованиями» (ЦУР), который финансирует скрывающийся в Лондоне экс-олигарх Михаил Ходорковский. Журналисты оказались в опасном регионе без охраны, а их поездка не была оформлена официально.