В Кремле напомнили об ожидании письменного ответа США по гарантиям безопасности России

Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден могут связаться после ответа американской стороны по гарантиям безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков напомнил об ожидании России письменного ответа США по безопасности. По словам представителя Кремля, документ может быть представлен на днях.

«Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить», — говорится в заявлении Пескова для прессы.

Ранее стало известно о переговорах главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве. Они состоятся 21 января. Американский дипломат подчеркнул, что ответ Вашингтона не будет представлен в рамках этого контакта.