В Швеции раскритиковали СМИ и правительство за антироссийскую риторику

Правительство и СМИ в Швеции однобоко освещают новости о России в угоду своим политическим целям. Такое заявление сделал обозреватель шведского издания Dagens Nyheter Юхан Кронеман.

Журналист уточнил, что мало разбирается в военной стратегии и геополитике, однако считает, что подобным поведением шведские СМИ пытаются разбудить задремавшее чучело Холодной войны.

«Ощущение такое, словно миром правят подростки, у которых в организме слишком уж бурлят гормоны. Это какой-то кошмар», — сказал Кронеман.

Обозреватель Dagens Nyheter добавил, что шведское телевидение также громогласно твердит о военной «эскалации» на Готланде. Вооруженные силы Швеции проводят усиленное патрулирование острова, а также рассылают подкрепления по всей стране в ожидании «российского нападения», которое якобы должно начаться в скором временем.

Однако любая попытка поставить под сомнение транслируемую шведскими СМИ позицию натыкается на обвинение в «любви к Владимиру Путину» или даже к сталинизму. Кроме того, Юхан добавил, что подавляющее количество «экспертов», которое выступают с заявлениями по данной тематике, чаще всего связны с шведским Институтом оборонных исследований.

Ранее читатели английского портала Daily Mail заметили искажение слов президента России Владимира Путина во время пресс-конференции в московском Манеже. Они уверены, что многие зарубежные журналисты попросту переврали слова российского лидера, когда он говорил о возможности мирного урегулирования военного конфликта на Украине.