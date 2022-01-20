Победа или безумие? Британский премьер Борис Джонсон отменил коронавирусные ограничения

Лондон хочет стать мировым флагманом в переходе от пандемии COVID-19 к эпидемии. Так министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид прокомментировал изданию Reuters решение правительства Бориса Джонсона отказаться от мер по борьбе с коронавирусом.

«COVID-19 никуда не денется. Это будет с нами еще много-много лет, возможно, навсегда. <...> Нам нужно научиться жить с этим. К сожалению, люди тоже умирают от гриппа: в плохой год от гриппа вы можете потерять около 20 000 жизней, но мы не закрываем всю нашу страну», — рассудил глава минздрава.

Как ранее сообщила британская газета The Guardian, отмена масочного режима в Англии (Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия под распоряжение не попали) произошла 20 января, а спустя еще несколько дней, 26 числа, бизнесмены и некоммерческие организации смогут вывести всех сотрудников с удаленки и перестать требовать QR-коды у посетителей. А 24 марта власти отменят обязательную самоизоляцию даже для зараженных COVID-19.

Об этом Джонсон объявил в ходе выступления в нижней палате парламента Великобритании. Сенсационную новость участники заседания восприняли неоднозначно. Часть собравшихся поддержала решение премьер-министра, который обосновал свою позицию «научными данными».

Управление информационной политики Мининформ РК /

Другая половина раскритиковала правительство, заявив, что отмена ограничений несет большие риски для общества в период активного распространения нового омикрон-штамма коронавируса. А кое-кто даже осмелился предположить, что при принятии решения Джонсон руководствовался отнюдь не заботой о населении, а политическими мотивами.

Напомним, недавно в Британии разгорелся скандал. Выяснилось, что в мае 2020-го года, когда в стране действовал запрет на сбор более двух человек, премьер организовал в собственной резиденции нелегальную вечеринку. Чтобы реабилитироваться в глазах сообщества, Джонсон и пошел на столь решительный шаг, предположил директор департамента общественного здравоохранения одного из городов на севере Англии.

«Это больше похоже на политическое решение, чем на решение, основанное на фактических данных и науке, и оно может быть вполне ориентировано на Лондон», – процитировали в The Guarden.

flickr.com / МИД России

С этим утверждением согласилась и руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее словам, цифры по заражению «омикроном» в Великобритании на сегодняшний день не вселяют оптимизма. Так, в преддверии нового года портал Obozrevatel сообщил о рекордных темпах прироста заболевших COVID-19 в Соединенном Королевстве. В частности, новым штаммом тогда был заражен каждый 35-ый британец.

«Джонсон в очень щекотливой ситуации. Правительство исходит из того, что штамм не очень опасен, и 90% лиц старше 65 лет вакцинированы. Они опираются на научные данные, но ситуация-то с коронавирусом может повернуться в любую сторону. А они отменяют ограничения. Это должно помочь экономике страны и, соответственно, Джонсону — повысить его популярность», – поделилась мнением политолог.

wikipedia.org / Ysangkok / Public Domain

Между тем скандал с участием премьер-министра ударил не только по самому Джонсону, но и по всему консервативному крылу в правительстве. И это не останется незамеченным, убеждена собеседница «Политики Сегодня». Пока что члены правящей партии ожидают результатов расследования на предмет причастности главы кабмина к незаконной вечеринке. Они должны быть опубликованы в конце этой или начале следующей недели.

«На основании этого доклада консерваторы будут принимать решение, проводить ли голосование по вотуму недоверия или нет. И каков будет исход голосования тоже не ясно, все будет зависеть от того, какую тактику партия решит применить. Они очень крепко задумаются, менять ли премьер-министра сейчас или поближе ко всеобщим выборам», – резюмировала Ананьева.

Следующие всеобщие выборы в Великобритании запланированы на май 2024 года.

Ранее с призывом сложить полномочия к Джонсону уже обратился лидер шотландской «Консервативной партии» Дуглас Росс.