Парламент Молдавии одобрил введение режима чрезвычайного положения из-за газа

Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней. Причиной является энергетический кризис.

Соответствующие меры были приняты после уведомления «Газпрома» о прекращении поставок топлива с 21 января из-за неуплаты. Проект постановление зачитали на экстренном заседании.

«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный срок», — прочитала документ премьер-министр Наталья Гаврилица во время выступления перед депутатами.

Ранее глава молдавского правительства заявила, что кабмин призвал парламент ввести режим ЧП. По ее словам, Кишинев не способен выплатить авансовый платеж за январь на поставку газа.