Движение «Сильная Россия» попросило Мишустина установить памятник к столетию физика Басова

Общественная организация «Сильная Россия» обратилось к Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю столетия со дня рождения физика Николай Басова. В частности, движение попросило установить академику памятник.

Среди других просьб «Сильной России» — создание памятной доски на площади Академика Басова в Москве и учреждение персональной стипендии имени Николая Басова, на которую могут претендовать аспиранты Физического института им. П. Н. Лебедева.

«В науке Николай Басов был исключительно цельной натурой, он был передан своему делу и родному университету — Физическому институту им. П. Н. Лебедева, в котором работал с 1948 года, а также на протяжении 17 лет руководил его коллективом», — отметил председатель «Сильной России» Антон Цветков в интервью изданию «Ветеранские вести».

Николай Басов известен в качестве создателя квантовой электроники, послужившей теоретической основой конструирования лазеров. Он был одним из первых ученых, предложивших использовать полупроводники. Физик был удостоен Нобелевской премии по физике и Ленинской премии.