Госдума предложила выдавать российские паспорта гражданам Украины и Казахстана

Граждан Украины и Казахстана можно причислить к россиянам, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат отметил, что принятие подобной меры поможет избежать конфликтов на Украине и в бывших советских республиках. Также Госдума планирует предоставить возможность на получение российского паспорта без потери своего гражданства.

«Предлагал, чтобы мы публично, на уровне законодательства сказали: у каждого, кто относится к соотечественникам за рубежом, есть право вернуться в Россию, если он того хочет», — заявил Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Затулин отметил, что граждан Узбекистана и Киргизии нельзя причислить к россиянам. Право на паспорт должно предоставляться только тем, кто проживает или проживал на территории РФ.