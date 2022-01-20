Экс-госслужащий Евросоюза Коул допустил отставку премьера Великобритании Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку на фоне расследования о вечеринках на Даунинг-стрит во время антиковидных ограничений. Об этом заявил экс-госслужащий Евросоюза Фрэнсис Джон Коул.

Как отметил чиновник, сложившаяся ситуация очень плоха для главы британского правительства. По словам Коула, результаты расследования могут быть представлены уже 21 января.

«Борис, вероятно, не переживет дознания. Его обвиняют во лжи. В последние несколько дней он чуть не плакал, когда представлял свои извинения королеве. Похоже, он не владеет ситуацией», — приводит слова Коула РИА Новости.

Ранее стало известно, что на Даунинг-стрит проходили вечеринки накануне похорон принца Филиппа. В то же время Елизавета II на фоне локдауна была вынуждена в одиночестве наблюдать за поминальной службой в церкви.