Самарский экстрасенс Александр Шепс рассказал о будущем РФ и Украины на 2022 год

Победитель 14 сезона «Битвы экстрасенсов», эзотерик из Самары Александр Шепс спрогнозировал будущее мировой политики и рассказал о предстоящих событиях на 2022 год.

Напомним, молодой экстрасенс прославился тем, что смог предсказать избрание на пост президента США Дональда Трампа, участие российских войск в миротворческой миссии в Сирии, а также ЛГБТ-революцию в западных странах.

В отличии от других своих коллег Александр не отказывается говорить о будущем страны, поскольку является, по его же словам, патриотом и переживает за судьбу России.

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Так, молодой медиум призвал отнестись в этом году с особым вниманием к своему здоровью, а также выполнять предписания медработников, не забывая и о профилактике. С его слов, в 2022 году тема поддержания своих жизненных сил будет одной из центральных.

Кроме того, Шепс рассказал о будущем Украины. Экстрасенс заявил, что жителям бывшей советской республики не стоит надеяться на улучшение политической и экономической ситуации. Власти в Киеве будут продолжать безрассудный курс, приправленный русофобией и коррупцией. Однако российское руководство будет продолжать искать возможности для восстановления отношений с братским народом, а также содействовать мирному урегулированию в Донбассе.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».