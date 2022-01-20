Бизнесмен Пригожин: Иск к Znak.com будет хорошим уроком для всех хайпующих на проблемах Петербурга

Издание Znak может вскоре стать ответчиком в рамках судебного процесса. На СМИ подадут в суд юристы компании «Конкорд» за публикацию недостоверных сведений о бизнесмене Евгении Пригожине. Подготовка иска уже началась. Предприниматель уверен, что это будет хорошим уроком для тех, кто пытается «хайпануть» на проблемах Петербурга.

Недавно издание выпустило материал, в котором журналисты без каких-либо доказательств связали Пригожина с «информационной атакой» на власти Петербурга, сообщила пресс-служба «Конкорда» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Данная публикация наносит ущерб чести, достоинству и деловой репутации предпринимателя, отметили в компании. Бизнесмен намерен добиться компенсации морального вреда. Отметим, что ранее Пригожин уже одержал победу в судебном процессе против Znak.

Сам предприниматель также прокомментировал будущий иск против указанного СМИ. По его мнению, на пустом месте создается «хайп» вокруг проблем Петербурга и плодятся теории заговора.

«Некоторые малопрофессиональные болтуны хайпуют на теме мусора и городских проблем. Тем самым создавая эффект информационной войны. Судебный иск к Znak.com будет хорошим уроком для всех сторонников теории заговора. Что касается информационных атак, то сейчас очевидно она ведется против меня. А вот кто стоит за этой информационной атакой и пытается раскачать лодку, мы в этом разберемся», — отметил бизнесмен.

Юридическая служба снова обратилась к сотрудникам СМИ с рекомендацией тщательно проверять подаваемую информацию. Журналистам стоит соблюдать действующие в стране нормы, в противном случае они будут отвечать согласно законам РФ.