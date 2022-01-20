Трусова и Щербакова вошли в сборную России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав национальной команды, которая будет бороться за медали в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова будут бороться за награды. На скамейке запасных будут Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Россиян будет принимать участие в нескольких категориях соревнований. В танцах на льду честь страны будут отстаивать в том числе Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Елизавета Шанаева и Девид Нарижный вошли в состав запасных пар.

За медали среди мужчин будут соревноваться Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Список всех фигуристов, вошедших в состав сборной России, опубликован на официальном сайте ФФККР. Спортсмены будут выступать без национального флага, гимна и другой символики из-за действующих санкций WADA.