Виртуальные выборы. Как распространение ДЭГ изменит процесс голосования в России

В Государственной думе РФ обсуждаются единые правила дистанционного онлайн-голосования, а закон о ДЭГ уже принят в первом чтении. Однако скептики не очень верят в объективность и подконтрольность этой процедуры. Ведь теперь не будет ни урн, ни бумажных бюллетеней с печатями и степенями защиты, ни наблюдателей на участках, следящих за подсчетом голосов.

Сторонники ДЭГ, напротив, утверждают, что получать услуги и участвовать в политической жизни государства, не сходя с места, это просто и удобно. К тому же такое решение является логичным, учитывая, что в стране взят курс на развитие IT-технологий. Уже сейчас многие граждане используют виртуальную сеть для совершения покупок, обучения, доставки продуктов питания на дом. Так почему бы не упростить процесс голосования?

Противники подобной цифровизации вспоминают Иосифа Сталина, которому приписывают фразу: «Не важно, как проголосовали, важно, как подсчитали». К прозрачности цифровых выборов действительно остаются вопросы, ведь если не видно ни урн, ни бюллетеней, то и проследить за исполнением закона становится невозможно, по крайней мере для неподготовленного наблюдателя.

mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прежде всего, что значит принятие закона в первом чтении? Как напомнил исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов, любой законопроект проходит в Думе три чтения. На первой стадии одобряется (или нет) сама концепция, на второй вносятся правки и на третьей — закон принимается окончательно. Значит, идея ДЭГ так или иначе уже получила поддержку парламентариев.

Сейчас же решается вопрос о введении единых правил электронного голосования. До сих пор действовали две системы: московская, на базе mos.ru, и система, условно говоря, федеральная, которая применялась во всех остальных регионах. Отличий, по словам эксперта, немного, но они есть, в основном технического содержания.

«Но это даже хорошо, что у нас изначально было две платформы. Ситуация позволила учесть плюсы и минусы обоих вариантов и взять все лучшее из каждой системы, выработать единый, оптимальный вариант, учесть возможные уязвимости процедуры», — считает собеседник «ПС».

Плюсы ДЭГ понятны. Электронный формат голосования не только упрощает жизнь, но и делает процедуру безопасней, что так актуально сейчас, в пандемию. Более того, это позволяет принять участие в выборах даже если человек находится, например, в командировке или отпуске — не нужно брать открепительное удостоверение.

Невские Новости / Матвей Владимиров

С другой стороны, любое новое явление всегда вызывает настороженность. Чтобы принять подобные изменения, нужно время. По словам Игнатова, для интегрирования ДЭГ необходимо будет неоднократно проводить разъяснительную работу с населением — демонстрировать принципы устройства новой системы голосования.

«Так же было и с КОИБами, когда их вводили, — напомнил он. — К ним тоже относились с опаской: как же так, машина выдает результат голосования?! Но когда они неоднократно были применены, а многие партии использовали КОИБы для проведения внутренних голосований, люди увидели, что аппараты дают абсолютно точный результат подсчета. Когда цифры проверял человек, это подтверждалось».

Он добавил, что для людей пока привычнее использовать бумажные бюллетени, защищенные микросеткой, печатями и подписями. А здесь всего этого нет.

«Но сейчас ведь огромное количество услуг, которые человек получает в электронном виде, даже право собственности на недвижимость уже не выдают в виде бумажного документа. Постепенно, шаг за шагом, эта тенденция охватывает все сферы жизни, в том числе и выборы», — парировал Александр Игнатов.

Федеральное агентство новостей /

Что же касается сопутствующих рисков взлома системы, особенно на фоне мифа о российских хакерах, которыми пугают весь мир, то это, по словам специалиста, действительно, технически непростой вопрос. Некоторые компании даже предлагают вознаграждение тем, кто сможет взломать их систему. ЦИК тоже проводил и тестирования, и даже целенаправленные хакерские атаки, чтобы проверить надежность ДЭГ. Все они были успешно отбиты.

Важно и то, что сохраняется возможность выбора между электронным и традиционным форматами голосования. Если человек хочет, если ему так понятнее и надежнее, он может прийти на избирательный участок и заполнить бланк.

«Да, сейчас перестраивается и процесс наблюдения, теперь традиционный наблюдатель мало что увидит. Но здесь должны быть другими и технологии наблюдения, нужен доступ к техническим ресурсам. И сами партии должны готовить наблюдателей, обладающих компетенциями в IT-сфере, чтобы понять, что происходит. Но сам институт наблюдения не исчезнет», — отметил Игнатов.

До массового перехода на эту систему, по его мнению, пока далеко. ЦИК очень аккуратно идет по этому пути. Вначале это был один регион, затем два, на выборах 2021 года их было семь. Видимо, в сентябре нас ждет еще большее число регионов. И, как он считает, уже в ближней перспективе, возможно, в 2024 или 2026 году уже каждый гражданин России сможет воспользоваться этим сервисом.

А вот опыт других стран очень разный. Например, в Эстонии, хоть территории и число избирателей у нас несопоставимы, систему ДЭГ успешно применяют уже с 2005 года. А на последних выборах уже около половины избирателей проголосовали электронно. Они тоже шли к этому постепенно.

Федеральное агентство новостей / Андрей Зубарев

Есть и обратный пример. В Германии вообще приостановили развитие таких технологий. Здесь было принято решение Конституционного суда, который посчитал, что сама эта система недостаточно открыта. Таким образом, каждая страна ищет свой путь.

Напомним, что в 2022 году выборы губернаторов и депутатов заксобраний пройдут сразу в нескольких российских регионах. Кому из руководителей стоит готовиться к отставке — читайте в нашем материале.