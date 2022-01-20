Россиянам сообщили о сокращении карантина для контактировавших с больными COVID-19

Люди, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией, будут находиться на карантине в течение семи дней, сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

При этом заболевшие продолжат соблюдать карантинные мероприятия до своего выздоровления. Такое решение медики приняли в связи с тем, что инкубационный период штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» не превышает семи дней, объяснил врач.

«Сокращение срока карантина — это не для болеющих, а для человека, который находился в контакте с тем, кто заболел», — цитирует его слова ТАСС.

Тимаков также добавил, что сокращение карантина поможет россиянам не нарушать рабочий режим. При этом спустя семь дней после контакта с больным коронавирусом человек не будет заразным, заключил врач.

Врач Татьяна Романенко ранее объяснила, что если у зараженного омикрон-штаммом температура тела держится выше 39 градусов на протяжении нескольких дней, необходимо вызывать скорую помощь, сообщает телеканал «360».