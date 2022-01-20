Венгрия намерена договориться с РФ о производстве вакцины «Спутник V»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Будапешт планирует в кратчайшие сроки договориться с Москвой о производстве вакцины «Спутник V» на своей территории.

«Мы сейчас строим наш государственный завод по производству вакцин, который начнет работу к осени этого года. Мы бы хотели, чтобы этот завод был задействован в производстве "Спутника V", и мы уже начали переговоры [по этому вопросу]», — сообщил Сийярто в интервью ТАСС.

Венгрия стала одной из первых стран Европейского союза (ЕС), которая начала применять российскую вакцину от коронавируса в начале февраля 2021 года. Венгерский дипломат также уточнил, что в стране уже вакцинировались почти миллион человек и «Спутник V» показал себя достойно.

В конце ноября прошлого года были опубликованы результаты эффективности различных вакцин от коронавируса, и российский «Спутник V» показал наилучший результат по борьбе с COVID-19.