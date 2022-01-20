«Пафосные угрозы». Экономист Хазин спрогнозировал последствия отмены доллара в России

В Китае немедленно отреагируют на «невиданные» санкции США против России. По мнению экономиста Михаила Хазина, Пекин не только запретит хождение доллара внутри своей страны, но и начнет вести более лояльную политику по отношению к Москве. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Ранее президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон готовит против России серьезные меры на случай ее «вторжения» на Украину. По его словам, санкции подразумевают введение ограничений на российские банки, которые запретят им проводить операции.

«Он [Владимир Путин — Прим. ред.] никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг. Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом», — подчеркнул американский лидер.

kremlin.ru / Администрация президента России

Хазин предположил, что в первую очередь США начнут закрывать банки, которые представляют их интересы в России, однако полностью запретить доллар они не смогут чисто технически. Более того, в мире уже есть примеры стран, которые успешно живут с отменным долларом, в частности, Иран.

«Иран сильно меньше, чем Россия, и тем не менее Иран живет. В нынешней ситуации, если отменить доллар для России, у нас есть Индия, Китай, тот же Иран — а это 3 млрд человек. И не надо думать, что Индия с радостью не будет общаться с Россией, это смешно. Поэтому все эти пафосные слова — мы отключим от доллара — превращаются в сильное преувеличение. Байден произносит речь политическую, а не реальную», — отметил Хазин.

На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 19 января, иранский лидер Ибрахим Раиси назвал Россию дружественным государством и заявил, что Тегеран и Москва могут вместе противостоять действиям США.

Global Look Press / Iranian Presidency/Keystone Press Agency

«В нынешних очень исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе Соединенным Штатам, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии. Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или из-за угроз», — указал Раиси.

По мнению Хазина, в случае введения США экономических санкций на стороне России выступит и Китай. В этом смысле можно ожидать, что до конца этого года риторика Вашингтона в адрес Москвы резко изменится, констатировал эксперт.

«Китайцы отреагируют [на санкции США против РФ] — они немедленно запретят хождение доллара внутри Китая полностью. Китайская политика в отношении России станет сильно лояльнее, она уже становится. Тем более, что Пекин сейчас пересматривает свою внешнеэкономическую политику», — резюмировал Хазин.

Ранее Байден признал, что санкции против России могут негативно отразиться на экономике США и Европы. Тем не менее он убежден, что Владимир Путин лишь проверяет Запад в ситуации с Украиной, но войны не хочет. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что Москва не собирается вторгаться в Киев, а все опасения носят алармистский характер.