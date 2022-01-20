Занятия в школах Челябинска экстренно отменили из-за сообщений о «минировании»

Все школы Челябинска отменили уроки после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Сотрудники экстренных служб массово эвакуировали всех учеников и работников образовательных учреждений, сообщили в администрации города.

Правоохранители обследовали школы и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывных устройств. По результатам проверки факт минирования не подтвердился.

Представители ГУ МВД России по Челябинской области на данный момент не комментировали происшествие. Комитет по делам образования города рекомендовал школам провести занятия для второй смены в дистанционном режиме.