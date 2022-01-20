Неоправданные ожидания. Члены ЕС оказались разочарованы политикой блока в отношении России

Украина и Словакия оказались на грани дипломатического скандала из-за высказывания министра экономики, а по совместительству вице-премьера Словацкой Республики Рихарда Сулика, который призвал Европу наладить отношения с Россией и отказаться от санкций против нее. Нынешняя позиция Евросоюза, по мнению политика, только лишь вредит странам блока.

«Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали [из-за санкций против РФ]. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым русские все равно не вернут [Украине]», — заявил министр.

В МИД Украины на высказывание словацкого чиновника отреагировали молниеносно. Позицию Сулика там назвали неприемлемой, подчеркнув, что он ставит под сомнение «территориальную целостность» страны и потребовали публичного опровержения. Пока что ответа из Братиславы не последовало.

wikipedia.org / Peter Zelizňák

Российский экономист и политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко тем временем поприветствовал «волю и мужество» вице-премьера Словакии. По его словам, Сулик не побоялся взглянуть правде в глаза и открыто заявить о своем мнении, которое противоречит как антироссийской позиции руководства страны, которую он представляет, так и идеологии Евросоюза в целом.

«Конечно, отрадно, что такие заявления появляются и, на мой взгляд, уже достаточно часто. Словакия не первая и, надеюсь, не последняя», — отметил эксперт.

В частности, 9 января даже Чехия, которая включена у России в список недружественных стран, заявила о намерении найти варианты сотрудничества с Москвой. А глава МИД этой европейской страны Ян Липавский выразил надежду на «разморозку» и нормализацию двусторонних отношений.

Следом за ним лидер партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура обвинил чешское правительство в том, что оно оплачивает «идеологическую политику» Евросоюза. Политик призвал властей последовать примеру Венгрии, которая, действуя в первую очередь в собственных интересах, решила заключить с российским «Газпромом» долгосрочный контракт на поставку топлива.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Собеседник «Политики Сегодня» рассказал, что причиной раскола в европейском блоке послужили неоправданные ожидания некоторых стран-участниц. Вступая в интеграцию с ЕС, который во все времена делал ставку на улучшение экономической ситуации, они рассчитывали повысить уровень жизни населения. Но на деле оказались втянуты в масштабный геополитический конфликт.

«Нынешнее руководство ЕС, в частности Еврокомиссия, они как-то увлеклись политической тематикой. И в основном эта тематика носит антироссийский характер. Среди политиков достаточно много людей, которые это понимают, у которых накапливается недовольство», — объяснил Оленченко.

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