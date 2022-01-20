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Отсутствие шлема стало причиной гибели французского актера Гаспара Ульеля

Общество
Отсутствие шлема стало причиной гибели французского актера Гаспара Ульеля

Французский актер Гаспар Ульель скончался в результате несчастного случая на горнолыжном курорте во Франции. Артист катался на горных лыжах без шлема.

Несчастный случай произошел на горнолыжном курорте Ла-Розьер на юго-востоке Франции. Ульель столкнулся с другим лыжником при повороте налево. По данным агентства «Франс Пресс», артист находился без шлема.

Кроме того, директор горнолыжного курорта заявил, что место столкновения двух лыжников не было опасным. А второй участник несчастного случая не пострадал и находился возле Ульеля до приезда скорой помощи.

37-летний Гаспар Ульель играл в фильмах «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». Он также сыграл молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение».

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