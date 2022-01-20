Тайные могилы погибших в массовых беспорядках боевиков нашли в Алма-Ате

Официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек сообщила об обнаружении тайных захоронений боевиков, которые погибли в ходе беспорядков.

Тайные захоронения производились для того, чтобы была затруднена идентификация участников беспорядков, отмечается на Telegram-канале «Алматинская трагедия». Количество и места захоронений не разглашаются в рамках следствия.

Массовые протесты в Казахстане прошли в первых числах января 2022 года. Жители страны выступили против роста цен на сжиженный газ. Позже в городах началось мародерство, боевики нападали на госучреждения и забирали оружие у силовиков. Тогда в стране было введено чрезвычайное положение, правоохранители вели контртеррористическую операцию.