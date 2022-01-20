В Норвегии заявили о неспособности обеспечить Германию газом без помощи РФ

В Норвегии заявили, что не смогут обеспечить Германию газом в случае срыва поставок сырья из России. Об этом сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере в интервью изданию ZDF.

«Мы на треть удовлетворяем потребности Германии в газе, но наши трубопроводы уже работают на полную мощность. У нас нет резервов, которыми мы могли бы восполнить дефицит», — признался политик.

Накануне Стере прибыл в Берлин на переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Премьер-министр планирует убедить немецкого коллегу в том, что Норвегия намерена оставаться надежным поставщиком газа в ФРГ в долгосрочном плане, несмотря на чрезвычайно высокие цены на энергию в его стране.

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Ранее стало известно, что газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января этого года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток, говорится в отчете минэкономики ФРГ. При этом в минувшую среду «Газпром» сообщил о том, что запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на минимальном для этого сезона уровне за многолетнюю историю наблюдений.

С 20 декабря российская компания перестала бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа» в Германию. Однако реверсные поставки газа по трубопроводу из ФРГ в Польшу выросли в четыре раза. Ранее президент РФ Владимир Путин указывал, что «Газпром» бронирует мощности Ямала — Европы в соответствии с заявками от европейских потребителей.

В свою очередь обозреватели The Wall Street Journal выразили уверенность в том, что зависимость стран ЕС от российского газа и нефти не позволит им ввести санкции против России в случае кризиса в отношениях с США. По их словам, Москва была главным поставщиком энергоносителей для Европы со времен СССР, а за последние несколько лет ей удалось нарастить долю в европейском газовом рынке.