Приз за позитив. Пригожин объявил тендер на проведение конкурса хороших песен о Петербурге

Бизнесмен Евгений Пригожин инициировал тендер на проведение музыкального конкурса позитивной песни о Петербурге среди молодых исполнителей. Призовой фонд мероприятия составит 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Поучаствовать в организации и проведении конкурса могут все заинтересованные компании. Коммерческие условия сотрудничества будут обсуждаться дополнительно.

«ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" предлагает всем заинтересованным компаниям принять участие в организации и проведении конкурса позитивной песни о Санкт-Петербурге. Ждем предварительные заявки по адресу: press-mail@inbox.ru», — следует из сообщения компании.

Бизнесмен Евгений Пригожин объявил о проведении конкурса на фоне частого появления в СМИ негативных новостей о Петербурге. По его мнению, подобное мероприятие должно положить конец медийным спорам.