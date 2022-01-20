Глава МИД Франции назвал важной предстоящую встречу Лаврова и Блинкена в Женеве

Предстоящая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена в Женеве станет важной и полезной в рамках диалога между сторонами, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам дипломата, Париж готов вести диалог и надеется, что Москва проявит такую же позицию.

«Переговоры, которые пройдут в пятницу в Женеве, между моим американским коллегой и господином Лавровым, будут полезными и важными с этой точки зрения», — отметил Ле Дриан в рамках встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли в Париже.

Глава внешнеполитического ведомства Франции ранее заявил, что Париж выступает за сочетание диалога и сдерживания в отношениях с Россией.