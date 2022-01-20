Панарин оформил ассистентский дубль в матче между «Рейнджерс» и «Торонто»

Российский хоккеист Артемий Панарин дважды ассистировал партнерам по «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс».

Волевой победой хозяев со счетом 6:3 закончилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Рейнджерс» принимал «Торонто». Во втором матче подряд ассистентский дубль оформил 30-летний российский нападающий Артемий Панарин. Его соотечественник и партнер по команде Игорь Шестеркин совершил 35 сейвов.

Благодаря победе на «Мэдисон Сквер Гарден» подопечные Жерара Галлана набрали 56 очков. «Рейнджерс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Торонто», в активе которого 51 очко, располагается на шестой позиции.