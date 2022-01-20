Суд арестовал замглавы УФССП по Новосибирской области за взятку в 50 тыс. рублей

Суд вынес решение посадить под домашний арест замглавы УФССП по Новосибирской области Елену Кириллову. Ее обвиняют в получении взятки.

Следствие установило, что подозреваемая сняла судебное ограничение на выезд за границу предпринимателя-должника за взятку в размере 50 тысяч рублей.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска 19.01.2022 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 27 суток до 17.03.2022 в отношении Кирилловой Елены, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Постановление может быть обжаловано.