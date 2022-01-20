Экономист Супян усомнился в планах США ввести «убойные» санкции против России

Вашингтон вряд ли введет «убойные» санкции против Москвы, хотя президент США Джо Байден имеет несколько «рычагов давления». Об этом заявил доктор экономических наук, американист Виктор Супян.

Среди таких мер, по словам эксперта, — отключение РФ от международной платежной системы SWIFT, запрет на работу с российскими ценными бумагами и использование банковских карт Visa и Mastercard. Однако внедрение таких ограничений обострит отношения двух государств, что чревато страшными последствиями, уверен Супян.

«Байден отдает себе отчет, что надо искать взаимоприемлемые компромиссы. Как не высокопарно прозвучат мои слова, но вопрос сегодня стоит так — либо мы вместе погибнем, либо научимся мирно сосуществовать», — приводит слова экономиста РИА Новости.

Белый дом ранее пригрозил Москве «жестким ответом» в случае эскалации на Украине. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.