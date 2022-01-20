Опасный астероид может столкнуться с Землей в 2023 году

Ученые NASA предупредили о том, что опасный астероид пролетит близко к Земле. Объект под названием 2022 AE1 может столкнуться с нашей планетой 4 июля 2023 года. Однако вероятность этого события невелика, она составляет 1 к 1700.

Астероид 2021 AE1 был обнаружен 6 января астрономической обсерваторией Маунт-Леммон, расположенной в штате Аризона. Риск его столкновения с Землей является самым большим среди всех известных науке околоземных объектов.

По размеру астероид похож на Тунгусский метеорит — 70 метров. Его скорость движения достигает 19,83 километров в секунду, а величина блеска — 22V, что представляет собой максимально допустимую отметку для наблюдения с большинства телескопов. В последнюю неделю объект не виден совсем из-за полной луны.

Недавно появилось видео полета крупного астероида 7482 (1994 PC1). Потенциально опасный объект был снят с помощью телескопа Института прикладной математики имени М. В. Келдыша, сообщает телеканал «360».