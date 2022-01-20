Зеленский заявил о необходимости введения незамедлительных санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американских сенаторов незамедлительных санкций в отношении РФ. По его мнению, США не должны ждать возможной «эскалации», а предпринять действия уже сейчас, передает портал Axios.

В будущем санкции против России при лучшем исходе будут для нее нейтральны, отметил источник, близкий к Зеленскому. В худшем же результате ограничения и вовсе «станут поощрением» для президента Владимира Путина.

«Президент очень четко дал понять: санкции против «Северного потока — 2» нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против «Северного потока» или другие санкции бесполезны (для Киева. — Прим. ред.)», — заявил источник.

Соответствующее требование Зеленский высказал в ходе встречи с сенаторами США. Отмечается, что переговоры прошли в позитивном ключе, не считая вопроса о сроках введения санкций.

В последнее время западные СМИ заявляют о так называемой подготовке России к «вторжению» на Украину. Москва при этом не раз отмечала, что никому из государств Россия не угрожает, а все обвинения используются как предлог для размещения вооружения НАТО у рубежей страны.