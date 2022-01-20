Бывший первый замглавы СК России по Хакасии Павин задержан по подозрению в мошенничестве

Правоохранители задержали бывшего первого заместителя главы СУ СКР по Хакасии Вячеслава Павина по подозрению в мошенничестве. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Следственные действия могут быть связаны с посреднической деятельностью Павина в сфере адвокатуры и правоохранительных органов, передает «Тайга.инфо». В пресс-центре регионального УФСБ не стали комментировать ситуацию.

Павин лишился своей должности в СК России по Хакасии в 2017 году. Он пытался оспорить свое увольнение, считая его незаконным. Последней известной должность задержанного, по информации местных СМИ, является представитель Верховного совета Хакасии в адвокатской палате.