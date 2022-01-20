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Публицист Клут осудил Германию за «странную русофилию»

Политика
Публицист Клут осудил Германию за «странную русофилию»

Запад не может доверять Германии, так как та активно проявляет признаки «странной русофилии». Об этом заявил публицист Андреас Клут в своей статье для Bloomberg.

Берлин все чаще «уклоняется от ответственности» и демонстрирует «излишний пацифизм» в отношениях с Москвой. Это крайне раздражает США и европейские страны. Автор материала также раскритиковал принцип немецких социал-демократов, которые советуют «говорить с русскими достаточно долго», чтобы все было хорошо, передает «ПолитРоссия».

«Немцы идут на уступки лишь России и не обращают внимание на опасения других партнеров в Восточной Европе, у которых есть исторические травмы по отношению к немцам и русским. Среди них — украинцы и члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии», — считает публицист.

Клут также упрекнул Германию за сотрудничество с Россией в вопросе строительства газопровода «Северного потока — 2». Он уверен, что Берлин должен отказаться от проекта.

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