Публицист Клут осудил Германию за «странную русофилию»

Запад не может доверять Германии, так как та активно проявляет признаки «странной русофилии». Об этом заявил публицист Андреас Клут в своей статье для Bloomberg.

Берлин все чаще «уклоняется от ответственности» и демонстрирует «излишний пацифизм» в отношениях с Москвой. Это крайне раздражает США и европейские страны. Автор материала также раскритиковал принцип немецких социал-демократов, которые советуют «говорить с русскими достаточно долго», чтобы все было хорошо, передает «ПолитРоссия».

«Немцы идут на уступки лишь России и не обращают внимание на опасения других партнеров в Восточной Европе, у которых есть исторические травмы по отношению к немцам и русским. Среди них — украинцы и члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии», — считает публицист.

Клут также упрекнул Германию за сотрудничество с Россией в вопросе строительства газопровода «Северного потока — 2». Он уверен, что Берлин должен отказаться от проекта.