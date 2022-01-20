Петербуржцев встревожила ночная работа экскаватора на Парфеновской улице

Жители Санкт-Петербурга сообщили о шумной работе сотрудников коммунальных служб, которую они ведут в ночное время. Соответствующее видео появилось в одном из Telegram-каналов.

На опубликованных в группе «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» кадрах можно увидеть, как экскаваторная машина пытается соскрести лед с асфальта. Горожане отмечают, что видеозапись работы коммунальщиков была сделана в три часа ночи на улице Парфеновской. Скрежетание буквально мешало петербуржцам спать.

Неудовлетворительная работа коммунальных служб особо начала волновать жителей Петербурга с приходом зимы. Горожане крайне возмущены снежными завалами на дорогах, ледяными тротуарами и огромными сосульками на крышах домов. При этом перед началом сезона губернатор Александр Беглов заявлял, что город полностью готов к зиме.