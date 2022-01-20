Пушков считает «потрясающей глупостью» слова о демократии на Украине

Слова экс-посла США в России Майкла Макфола о том, что демократия на Украине якобы несет угрозу для России, являются «потрясающей глупостью». Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Россияне не хотят такой жизни, как на Украине. Все сопутствующие заявления по данной теме от псевдоэкспертов являются некомпетентными и глупыми, потому что авторы таких слов не разбираются в вопросе взаимоотношений Москвы и Киева, уверен Пушков.

«В России трудно найти людей, которые мечтали бы о такой жизни, как сейчас на Украине. Завидовать ей невозможно. А те немногие, кто такого же бедлама хотел бы для России, уже в основном перебрались на Запад», — заявил парламентарий в своем Telegram-канале.

Недавно Пушков сообщил, что ФРГ находится в зависимости от истеричных заявлений Украины. По этой причине решения Берлина призваны угодить Киеву, а не отстаивать собственные интересы.