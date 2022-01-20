Белый дом предупредил Россию о «жестком» ответе в случае обострения на Украине

США и союзники готовы нанести «скорый и жесткий ответ», если российские войска пересекут границу с Украиной. Об этом в письме заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Западные политики уже не первый месяц заявляют о готовящемся «вторжении» Москвы на Украину. Однако по сей день ни одного доказательства реальной угрозы приведено не было.

«Президент Байден ясно дал понять президенту России: если вооруженные силы России перейдут границу Украины, это будет встречено стремительным, жестким и единым ответом со стороны США и их союзников», — пригрозила Псаки.

По ее словам, Россия обладает широким арсеналом средств «агрессии» без применения боевой силы, например хакерские атаки. На эти действия будет также дан решительный и сплоченный ответ, добавила представитель Белого дома.

Россия неоднократно указывала, что не собирается нарушать территориальную целостность какого-либо государства. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва в праве перемещать вооруженные силы страны на свое усмотрение в пределах границ государства.