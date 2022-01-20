Ищенко: США втягивают Россию в войну, подставляя Украину под ее удар

Информационные вбросы о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину, делаются с единственной целью – любой ценой втянуть Москву в вооруженный конфликт.

Такое мнение в эфире радио «Аврора» высказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

«История про российское вторжение на Украину уже живет собственной жизнью и оказывает влияние на политику, независимо от того, есть ли вторжение или его нет. Потому что, как вы видите, на Западе вопрос санкций и противодействия России обсуждаются так, как будто вопрос вторжения – уже решенный вопрос, — заявил политолог. — Американцы делают все для того, чтобы так или иначе, но конфликт состоялся».

Соединенные Штаты пытаются втянуть в войну Россию, зная, что, если они заставят Украину развязать боевые действия против Луганской и Донецкой народных республик, то Москва обязательно на это отреагирует. Но Вашингтон даже не предполагает, каких масштабов реакцию он может вызвать своими провокациями.

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«Россия будет реагировать в любом случае. Они сами не знают, каких масштабов достигнет этот конфликт, но спровоцировать его они пытаются. Естественно, в попытке переложить ответственность на будущий, как они считают, конфликт на Россию. Они постоянно подчеркивают, что Москва проводит учения и готовится напасть», — добавил Ищенко.

Напомним, ранее в России обратили внимание на то, что все обвинения Киева в адрес Москвы в якобы идущей подготовке военных провокаций против Украины, указывают только на то, что украинские вооруженные силы готовятся провести в Донбассе полномасштабную карательную операцию.