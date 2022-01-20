Депутат Бурматов сообщил о введении обязательной маркировки домашних животных в России

Обязательную маркировку домашних животных по аналогии с сельскохозяйственными планируют ввести в России. Учет питомцев при этом должен быть бесплатным, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Документ был внесен в Госдуму еще в ноябре прошлого года. Ответственность за реализацию законопроекта лежит на Минсельхозе. В скором времени документ будет доработан и рассмотрен во втором чтении, отметил Бурматов, передают «Известия».

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти», — добавил он.

По словам депутата, данная мера также поможет привлекать к ответственности хозяев, выбрасывающих своих питомцев. Способ идентификации планируется сделать вариативным. Среди возможных методов — бирка, клеймо или чип.