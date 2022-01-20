Кедми: никто на Западе даже не помышляет о нападении на Калининград

Любой флот, который рискнет предпринять хоть какие-то действия против Калининграда, будет уничтожен в течение ближайших 15 минут, поэтому ни США, ни одна другая страна НАТО даже не помышляют об этом.

Об этом в эфире телеканала «Россия -1» заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, который уверен, что все угрозы Запада в адрес России не более чем блеф.

«Ни в одном флоте НАТО, даже американском, никто даже в страшном сне не думает послать хоть одну резиновую лодку к берегам Калининграда. У любого флота, который попытается что-то сделать против Калининграда, срок жизни — не более четверти часа», — подчеркнул политолог.

Калининград, напомнил эксперт, отлично защищен, и к тому же Россия полностью контролирует Балтийское море. Поэтому никто из стран, называющих Россию потенциальным противником, не осмелится нападать на данный регион.

Все антироссийские выпады Запада последнего времени делаются с целью нагнетания истерии вокруг России. Но Москва не должна поддаваться на провокации, считает Кедми.

Федеральное агентство новостей /

Также политолог заявил, что структура Североатлантического военного блока в последние годы стала «безвольной и рыхлой», так как после распада Советского Союза организация утратила смысл существования. Этот смысл на Западе пытались возродить, сплотив НАТО для борьбы с Кремлем, но участие Альянса даже в небольшой войне в Европе окончательно его угробит, убежден Яков Кедми.