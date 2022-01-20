Пушков назвал причину, по которой британцы считают тему Украину ключевой для себя

Понятно, почему ситуация вокруг Украины, которую западные страны пичкают оружием и подтягивают к НАТО, является ключевой для России, но совершенно непонятно, почему ее такой называет МИД Великобритании.
Об этом у себя в Telegram-канале пишет председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Британский МИД заявил, что ситуация вокруг Украины является «ключевой» для Великобритании. По какой причине, вот в чем вопрос. Почему вооружение Украины западными странами и ее подтягивание к НАТО является ключевым для России и ее безопасности — понятно: у нас с Украиной около двух тысяч километров одной лишь сухопутной границы», — рассуждает сенатор.
Также, подчеркнул Пушков, понятно, что для России важна и ситуация на Донбассе, где проживает русскоязычное население и российские граждане. Тем более, что 30 лет назад жители России, Украины, Донбасса и еще многих территорий были гражданами одного государства.
«Но почему это так важно для Британии? На Украине проживают этнические англичане или, может быть, шотландцы, которых надо защищать? Или Россия способна угрожать Британии из Крыма? – рассуждает Пушков. — Что же делает эту ситуацию «ключевой» для Лондона? Да ничего».
У Великобритании нет ни одной причины считать украинскую тему ключевой для себя, кроме разве что империализма – той причины, по которой британцы вместе с американцами напали на Ирак, утюжили Ливию и пытались привести к власти в Сирии международных террористов, заключил сенатор.