Понятно, почему ситуация вокруг Украины, которую западные страны пичкают оружием и подтягивают к НАТО, является ключевой для России, но совершенно непонятно, почему ее такой называет МИД Великобритании.

Об этом у себя в Telegram-канале пишет председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Британский МИД заявил, что ситуация вокруг Украины является «ключевой» для Великобритании. По какой причине, вот в чем вопрос. Почему вооружение Украины западными странами и ее подтягивание к НАТО является ключевым для России и ее безопасности — понятно: у нас с Украиной около двух тысяч километров одной лишь сухопутной границы», — рассуждает сенатор.

Также, подчеркнул Пушков, понятно, что для России важна и ситуация на Донбассе, где проживает русскоязычное население и российские граждане. Тем более, что 30 лет назад жители России, Украины, Донбасса и еще многих территорий были гражданами одного государства.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

«Но почему это так важно для Британии? На Украине проживают этнические англичане или, может быть, шотландцы, которых надо защищать? Или Россия способна угрожать Британии из Крыма? – рассуждает Пушков. — Что же делает эту ситуацию «ключевой» для Лондона? Да ничего».

У Великобритании нет ни одной причины считать украинскую тему ключевой для себя, кроме разве что империализма – той причины, по которой британцы вместе с американцами напали на Ирак, утюжили Ливию и пытались привести к власти в Сирии международных террористов, заключил сенатор.