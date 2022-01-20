Михеев: у России есть козыри, которых до дрожи боятся США и НАТО

Россия, помимо своих атомных подлодок и бомбардировщиков, располагает и другими убедительными мерами воздействия, которых очень боятся американцы.

Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

России, считает эксперт, удалось напугать Запад, предложив ему обсудить гарантии взаимной безопасности в Европе. Вашингтон пугает возможность того, что Россия захочет возобновить патрулирование у американских берегов и начнет посылать туда свои подводные лодки и бомбардировщики, вооруженные ядерными ракетами.

«Я считаю, что мы их удивили и напугали. Определенная растерянность там есть. Я считаю: то, что мы наконец-то после 30 лет хитрых игр с самими собой решились так прямо и твердо выступить, уже имеет свой результат. То, что они суетятся, — одно из доказательств», — объяснил Михеев.

ФБА «Экономика сегодня» /

К тому же, добавил политолог, Россия может использовать не только бомбардировщики и атомные подлодки с ядерным оружием, но и другие свои возможности. Например, у России есть железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», способный перемещаться туда-сюда по всей страны.

А еще Москва может возобновить прерванное после распада СССР военно-техническое сотрудничество с латиноамериканскими государствами, разместив там свои военные базы. Именно этого шага особенно сильно боятся в Вашингтоне, уверен Сергей Михеев.