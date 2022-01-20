Корнилов: попытка втянуть Россию в войну обернется для Киева потерей Украины

Если Украинские власти получат распоряжение втянуть Россию в войну, они могут предпринять попытку силой вернуть себе контроль над Донбассом.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал известный публицист и политолог Владимир Корнилов.

Эксперт, в частности, напомнил, что украинские власти ранее неоднократно давали понять, что при необходимости могут силой решить гражданский военный конфликт на востоке страны. И хотя нынешний президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что склоняется к дипломатическим методам разрешения конфликта, в Донбассе считают, что это не отменяет возможности возобновления полномасштабных боевых действий в регионе.

Если Киев решиться на реализацию такого сценария, считает Корнилов, для Украины это может обернуться большими проблемами, так как, втянув в войну Россию, Украина добьется не победы, о которой мечтают в Киеве, а уничтожения государства.

«Могут попробовать еще раз – опять попадут в "котлы", снова поднимут на весь мир шум. Действительно, широкомасштабная провокация в Донбассе может начаться, если перед Украиной поставят задачу втянуть Россию в этот конфликт», – уверенно заключил Корнилов.

Новостное агентство «Харьков». /

Напомним, ранее Владимир Корнилов прокомментировал заголовки британских газет, которые преподносят ситуацию на юго-востоке таким образом, чтобы ввести читателей в заблуждение, убедив их в том, что Россия уже давно ведет активную войну против Украины.