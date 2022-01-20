Фильм о «столкновении» российской подлодки с британским кораблем появился в Сети

Съемочная группа Пятого телеканала Великобритании находилась на борту фрегата HMS Northumberland, который в 2020 году якобы столкнулся с российской подводной лодкой. Сделанные кадры вошли в документальный фильм из серии «Жизнь на море».

Сюжет посвящен «охоте» британского корабля за российской субмариной, которая якобы оказалась в 300 километрах от побережья Шотландии. Преследование длилось 48 часов, пока не завершилось «столкновением», подлодка повредила гидролокатор фрегата.

Удивительно, что во время этих необычных событий на борту оказались журналисты. Они сняли происходящее на камеру, а в фильме восторженно рассказали о своем подвиге, передает «ПолитРоссия».

«Очень трудно обнаружить российскую подводную лодку на гидролокаторе, но почти невозможно наблюдать ее на поверхности», – констатирует закадровый голос.

Авторы фильма представили видеозапись, на которой запечатлена некая подводная лодка. Зрители могут увидеть только перископ субмарины. Журналисты уверены, что совершили невозможное, сняв настоящее боевое российское судно. Однако пользователи Сети не разделили эмоций авторов фильма, заметив в части подлодки некое несоответствие.