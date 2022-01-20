Байден позволил американцам самостоятельно сделать вывод о своем умственном состоянии

Граждане США могут сами оценить умственное состояние американского президента Джо Байдена. Такое заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции по итогам года работы на занимаемом посту.

Американские социологи недавно провели в стране опрос и узнали, что граждане думают о соответствии нынешнего хозяина Белого дома занимаемой должности. Почти половина опрошенных заявили, что умственное состояние Байдена не позволяет ему быть главой государства.

«Я позволю вам всем судить, насколько это точно», — заявил в ответ на это президент.

Джо Байден провел пресс-конференцию, на которой присутствовали 30 проверенных журналистов, задававшие только удобные вопросы. Демократ дома в свою очередь радостно отвечал по заранее подготовленной шпаргалке.

Бывший президент США Дональд Трамп осудил действия своего преемника. Он отметил, что ему бы общественность такого не позволила.