Постоянные обстрелы украинской армии сделали детей в Донбассе молчаливыми и замкнутыми

Продолжающаяся война существенно повлияла на психическое здоровье несовершеннолетних в Донбассе, сделав их замкнутыми и молчаливыми.

Основной причиной таких нарушений являются обстрелы территории республик украинскими военными. Чтобы спасти свою жизнь во время артударов дети вынуждены прятаться в ванных комнатах и подвалах, которые наиболее защищены от обвала.

«После 2014 года появилось много несовершеннолетних с задержкой психического развития. Это детки, которые перенесли потрясения родителей», — заявила педагогом детского сада Юлия Михайловна.

Детям и подросткам до сих пор приходится играть во дворах рядом с хвостовиками упавших здесь реактивных снарядов. Многие из ребят и вовсе не видели мирной жизни — они испытывали страх даже в материнской утробе. Подробнее о том, как война повлияла на детей Донбасса можно прочитать в материале специального корреспондента Федерального агентства новостей Сергея Среды.