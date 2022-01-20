Посольство России предупредило Великобританию о последствиях поставок оружия на Украину

Поставка Великобританией вооружения на Украину неминуемо обернется негативными последствиями. Об этом предупредило дипломатическое представительство России в Соединенном Королевстве.

Представители посольства подчеркнули, что поставка Лондоном вооружения для Киева приведет к увеличению напряженности и обострению конфликта вокруг Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице российского диппредставительства в Twitter.

«Совершенно очевидно, что поставка Великобританией смертоносного оружия Украине лишь разожжет конфликт и увеличит напряженность», — говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания поставила на Украину вооружения в виде нескольких тысяч противотанковых управляемых ракет. По его словам, данная мера обусловлена якобы «серьезной вероятностью российского вторжения».

При этом Москва неоднократно опровергала подобные обвинения, приписываемые ей Западом. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается нападать на кого-либо.