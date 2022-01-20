МВД Украины расследует обстрел редакции журналиста Дмитрия Гордона

Офис редакции интернет-издания «Гордон» был обстрелян неизвестными в Киеве. Об этом рассказал основатель онлайн-ресурса Дмитрий Гордон.

Инцидент произошел вечером 19 января. Неизвестные открыли огонь по зданию, где расположена редакция «Гордон». Основатель СМИ в своем Instagram высказал предположение, что это случилось из-за материалов, выпускаемых ресурсом.

«Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится», — написал Гордон.

Он также уточнил, что полиция возбудила уголовное дело по факту нанесенных зданию повреждений. Правоохранители просматривают записи видеокамер и работают со свидетелями.