Байден предупредил Путина о «невиданных ранее» санкциях

Соединенные Штаты готовят для России санкции, каких президент страны «Владимир Путин еще никогда не видел». Соответствующее заявление сделал американский глава Джо Байден во время пресс-конференции.

Как отметил президент США, данные меры ожидают Россию в случае якобы ее вторжения на территорию Украины. По словам Байдена, подобное нападение обернется для Москвы «катастрофой».

«Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые готовят США. Вторжение на Украину будет катастрофой для России», — говорится в сообщении американского главы.

Байден также отметил, какие именно санкционные меры ожидают Россию. Так, президент США заявил, что ограничения коснутся российских банков. По словам Байдена, они не смогут выполнять операции с американской валютой.

При этом Москва неоднократно опровергала приписываемые ей Западом стремления вторгнуться на территории соседей. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не собирается ни на кого нападать, а подобные обвинения являются лишь поводом для размещения дополнительных сил НАТО возле ее границ.