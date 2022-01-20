Минтруд предложил разрешить тратить маткапитал на образование от ИП

Разрешение использовать маткапитал на образование от ИП позволит россиянам тратить средства на кружки и секции для детей, а также на услуги репетиторов. Законопроект планируется внести в Госдуму в августе 2022 года.

Поправки могут внести в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». На сегодняшний день средства маткапитала можно тоже можно тратить на обучение, но лишь в организациях.

В Минтруде считают, что предложенная мера окажет положительное влияние не только на российские семьи, но и поможет малому бизнесу. Если инициатива будет одобрена, то средства разрешат тратить на оплату образовательных услуг, оказываемых ИП с соответствующей лицензией, передает газета «Известия».

«Важно, с одной стороны, дать возможность семьям направлять средства на востребованные для них направления, а с другой — обеспечить гарантии, что средства маткапитала расходуются на качественные услуги», — пояснили в ведомстве.

Речь идет о секциях и кружках дошкольного образования. В тот же список могут войти и репетиторы, которые имеют статус индивидуального предпринимателя.