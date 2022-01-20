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Минтруд предложил разрешить тратить маткапитал на образование от ИП

Общество
Минтруд предложил разрешить тратить маткапитал на образование от ИП

Разрешение использовать маткапитал на образование от ИП позволит россиянам тратить средства на кружки и секции для детей, а также на услуги репетиторов. Законопроект планируется внести в Госдуму в августе 2022 года.

Поправки могут внести в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». На сегодняшний день средства маткапитала можно тоже можно тратить на обучение, но лишь в организациях.

В Минтруде считают, что предложенная мера окажет положительное влияние не только на российские семьи, но и поможет малому бизнесу. Если инициатива будет одобрена, то средства разрешат тратить на оплату образовательных услуг, оказываемых ИП с соответствующей лицензией, передает газета «Известия».

«Важно, с одной стороны, дать возможность семьям направлять средства на востребованные для них направления, а с другой — обеспечить гарантии, что средства маткапитала расходуются на качественные услуги», — пояснили в ведомстве.

Речь идет о секциях и кружках дошкольного образования. В тот же список могут войти и репетиторы, которые имеют статус индивидуального предпринимателя.

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