Улицу Восстания в Петербурге затянуло зловонным дымом из горящих мусорных баков

Сразу несколько мусорных баков полыхают в центре Петербурга. Пожар наблюдается у проезжей части на улице Восстания.

Видео с места пожара появилось в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». На кадрах запечатлены четыре переполненных мусором бака, охваченные огнем.

«Кому-то, похоже, надоели полные баки с мусором. Улица Восстания», — говорится в сообщении.

После новогодних праздников дворы Петербурга буквально завалены мусором. Выходные давно кончились, однако местные жители продолжают сталкиваться с халатностью коммунальных служб. Контейнеры стоят переполненными неделями, а администрация губернатора Александра Беглова не торопится решать эту проблему.