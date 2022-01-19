Депутат бундестага Хенке заявил о неизбежности сближения России и Германии

Современная Германия пытается удержаться на обоих «лагерях», поскольку зависима как от США, так и от России. Однако именно сближение между Москвой и Берлином — неизбежно, заявил депутат бундестага Сергей Хенке.

ФРГ всегда стремилась укрепить свои позиции на Западе, поэтому она будет зависима от Соединенных Штатов как минимум в вопросе безопасности. И этот факт не отменяет того, что Берлин крепко связан с Москвой, подчеркнул член партии Альтернатива для Германии (АдГ).

«Правда в том, что Германия пытается удержаться в обоих лагерях. С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — сказал РИА Новости Хенке.

Накануне состоялась первая встреча министров иностранных дел России и Германии после формирования нового Правительства ФРГ. Переговоры Сергея Лаврова и Анналены Бербок прошли в Москве. По итогам дипломаты выразили приверженность стран к продолжению двустороннего диалога и наращиванию сотрудничества.