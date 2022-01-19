Зеленский призвал граждан не паниковать на фоне слухов о «вторжении» России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не поддаваться панике относительно новостей о якобы готовящемся «нападении» России. Обращение главы государства опубликовано на его официальном сайте.

Зеленский выразил уверенность, что Украина готова к обороне. По его словам, жителям страны необходимо верить только официальной информации и не паниковать, опустошая свои денежные вклады и полки магазинов.

«Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова», — заявил украинский лидер.

Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее указывал, что все маневры вооруженных сил страны проводятся строго в границах государства и не несут ни для кого угрозы.